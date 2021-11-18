Никола Миротич: поздравляю ЦСКА с потрясающим выступлением
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Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич подвёл итог матча 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (81:73).
«Хвала богу! Это была потрясающая игра. Во-первых, поздравляю ЦСКА с потрясающим выступлением. Я очень горжусь своей командой, игроками и тем, как мы отреагировали на неудачное начало третьей четверти. Мы проявили характер, в этом вся суть нашей команды. Сегодня мы показали, что способны играть на высочайшем уровне. Нужно выступать так на постоянной основе, особенно в больших домашних матчах. Публика на арене «Палау Блауграна» всегда великолепна — для нас это шестой игрок. Сегодня поддержка была выдающейся. Мы, как всегда, очень благодарны нашим болельщикам», — приводит слова Миротича официальный сайт Евролиги.
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