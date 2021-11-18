Шарунас Ясикявичюс прокомментировал победу «Барселоны» над ЦСКА в Евролиге

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился мнением о матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (81:73).
«Поздравляю наших игроков и болельщиков. Это была очень интересная игра. Мы понимали, что придётся хорошо поработать. Провели солидную, но неидеальную первую половину. Очевидно, у нас были большие проблемы в третьей четверти, после чего последовало потрясающее выступление, впечатляющее проявление характера в четвертой четверти. Мы вытащили игру, которая в какой-то момент казалась потерянной. Так что нужно отдать должное ребятам.
«Палау Блауграна» — это арена с отличной акустикой, она очень громкая. Если ты один на этой арене и дважды ударишь мяч о паркет, то услышишь его стук 80 раз. Представьте, что 8000 фанатов пару раз что-то прокричат. Их поддержка важна для нас. Болельщики в «Палау» связаны с командой и ценят её, но мы можем добиться большего. Я знаю, что каталонцы отличаются от сербов и греков, даже от литовцев. Главное, что наши фанаты болели за нас, когда дела шли плохо. Это самый важный момент», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.
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