Яннис Адетокунбо повторил редкое достижение Шакила О'Нила 26-летней давности

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 47 очков, 9 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:102).



За 36 минут на площадке Адетокунбо реализовал 18 из 23 с игры и 8 из 11 с линии штрафных бросков. Адетокумбо стал первым игроком НБА, которому удалось набрать 45+ очков при 75+% точности с игры в матче с «Лейкерс» в XXI веке. В последний раз это делал легендарный центровой Шакил О'Нил в 1995 году.



«Я хотел быть агрессором. Хотел провоцировать контакт, совершать проходы под кольцо, делать все правильно и максимально неудобно для соперника», – сказал Яннис после матча.

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