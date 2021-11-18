Дуэйн Уэйд высказал позицию по гонке за звание величайшего между Леброном и Джорданом

Трёхкратный чемпион НБА, миноритарный владелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд высказался о споре за звание величайшего баскетболиста в истории между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.
«Майкл Джордан не должен рассматриваться вместе с Леброном Джеймсом. Я не веду споры о величайшем баскетболисте в истории относительно этих парней. Майкл Джордан был настоящим спасательным кругом для меня и моих братьев, когда я рос в Чикаго. В то время у нас не было даже еды.
Майкл Джордан — первая знаковая фигура в этой игре, он поднял баскетбол на ту высоту, которой у него никогда не было. У нас есть величайшие игроки в разных поколениях. В моём поколении именно Майкл — величайший. Коби Брайант и Леброн Джеймс — величайшие игроки нового поколения, и это нормально. Если величайших игроков несколько, то это нормально. Необязательно все должны быть на одной странице истории», — цитирует Дуэйна Уэйда Fadeaway World.
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