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Инсайдер: Джеймс Харден близок к тому, чтобы уйти из «Бруклина»

Инсайдер: Джеймс Харден близок к тому, чтобы уйти из «Бруклина»
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Известный телеведущий Стивен Эй Смит рассказал о проблемах, которые возникли в команде «Бруклин Нетс».

«Бруклин» недостаточно ценит Кевина Дюранта. Возможно, из-за Кайри Ирвинга, потому что мы все знаем, что всё было бы иначе, если бы он был в команде. Но Кайри думает только о себе и ни о ком больше. Он подвёл ребят, а результат Кевина Дюранта разочаровал. И Джеймс Харден близок к тому, чтобы уйти из команды», — сказал Стивен Эй Смит в эфире программы First Take.

После 16 матчей регулярного чемпионата «Бруклин» с результатом 11-5 занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Что касается Кайри Ирвинга, то напомним, он не может принимать участия в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. Поэтому клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неизвестно, что будет с карьерой Ирвинга дальше. Возможно, он вовсе закончит с баскетболом.

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