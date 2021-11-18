«Лейкерс» недовольны судейством в НБА и собираются принять меры

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель заявил, что у него есть вопросы к лиге по работе судей как в матче с «Милуоки Бакс», так и в целом.



«Меня разочаровали некоторые судейские решения. Не до конца понимаю, как вышло, что Энтони Дэвис не исполнил ни одного штрафного за матч. Продолжим взаимодействовать с лигой по этому вопросу», — приводит слова Вогеля Clutch Points.



Напомним, встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 109:102. Самым результативным в составе победителей стал грек Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив 47 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Тэйлен Хортон-Такер (25 очков).



В четвёртой четверти «Милуоки» исполнил 12 штрафных против 4 у «Лейкерс».