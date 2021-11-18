Фантастический бросок Козера и убойный блок-шот Хайнса — в топ-10 моментов тура Евролиги
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Евролига представила топ-10 моментов 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
В подборке представлены невероятное попадание атакующего защитника «Реала» Фабьена Козера и мощный блок-шот его одноклубника центрового Уолтера Тавареша, эффектный томагавк-данк форварда «Баварии» Дешона Томаса, роскошный проход атакующего защитника «Зенита» Джордана Лойда, потрясающий постер-данк форварда УНИКСа Джаррелла Брэнтли, оглушительный блок-шот центрового «Милана» Кайла Хайнса. Лучшим моментом тура признан зрелищный путбэк-данк центрового «Маккаби» Анте Жижича после блок-шота форварда «Монако» Донты Холла на его партнёре Скотти Уилбекине.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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