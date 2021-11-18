Определён MVP 10-го тура Евролиги

Разыгрывающий «Маккаби» Скотти Уилбекин признан MVP 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с «Монако» (95:84) Уилбекин записал на свой счёт 37 очков (7/10 двухочковых, 6/12 трёхочковых, 5/6 штрафных) и 8 передач при рейтинге эффективности 37 баллов. Уилбекин повторил карьерный рекорд результативности и рекорд по набранным очкам для игроков «Маккаби» в истории Евролиги. Разыгрывающий стал самым ценным баскетболистом тура во второй раз в нынешнем сезоне.
В пятёрку лучших игроков тура также вошли защитник «Зенита» Джордан Лойд (933 балла), защитник «Анадолу Эфес» Родриг Бобуа, центровой «Басконии» Стивен Энох (32 балла) и тяжёлый форвард «Монако» Донта Холл (29 баллов).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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