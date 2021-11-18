Леброн Джеймс отреагировал на убийство рэпера Янга Дольфа, которого застрелили в США
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на убийство американского музыкального исполнителя Янга Дольфа.
«Четыре года назад во время съёмок рекламы я слушал на съёмочной площадке Янга Дольфа. Покойся с миром, мой парнишка. Отдыхай в раю», — написал в своём «инстаграме» Леброн Джеймс.
Напомним, в ночь на 18 ноября мск стало известно, что в городе Мемфис в штате Теннесси застрелили американского рэпера Янга Дольфа. Музыкант совершал покупки в одном из местных магазинов, когда к нему подъехал незнакомый автомобиль, из которого открыли стрельбу.
Это уже не первое покушение на жизнь артиста — в 2017 году в него стреляли возле магазина в Лос-Анджелесе, после чего он на две недели оказался в больнице.
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