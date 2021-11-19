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Дуэйн Уэйд назвал современного игрока НБА, который произвёл революцию в спорте

Дуэйн Уэйд назвал современного игрока НБА, который произвёл революцию в спорте
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Трёхкратный чемпион НБА, миноритарный владелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд поделился мнением о вкладе в баскетбол двух звёзд лиги — Стефена Карри и Кевина Дюранта. Уэйд выразил уверенность, что Карри произвёл настоящую революцию в баскетболе.

«Если бы мне предложили выбрать в свою команду Карри или Дюранта, я бы выбрал Стефа. Карри произвёл революцию в спорте. Он один из тех ребят, чьё лицо должно быть высечено на баскетбольной горе Рашмор. Существовало не так много баскетболистов в истории, которые меняли игру так кардинально, как это сделал Карри», – приводит слова Уэйда NBA Central.

Ранее Уэйд высказал позицию по гонке за звание величайшего игрока в истории баскетбола между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.

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