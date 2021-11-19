Дуэйн Уэйд назвал современного игрока НБА, который произвёл революцию в спорте
Поделиться
Трёхкратный чемпион НБА, миноритарный владелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд поделился мнением о вкладе в баскетбол двух звёзд лиги — Стефена Карри и Кевина Дюранта. Уэйд выразил уверенность, что Карри произвёл настоящую революцию в баскетболе.
«Если бы мне предложили выбрать в свою команду Карри или Дюранта, я бы выбрал Стефа. Карри произвёл революцию в спорте. Он один из тех ребят, чьё лицо должно быть высечено на баскетбольной горе Рашмор. Существовало не так много баскетболистов в истории, которые меняли игру так кардинально, как это сделал Карри», – приводит слова Уэйда NBA Central.
Ранее Уэйд высказал позицию по гонке за звание величайшего игрока в истории баскетбола между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.
Комментарии
- 19 ноября 2021
-
00:48
-
00:40
- 18 ноября 2021
-
23:30
-
22:17
-
20:52
-
19:40
-
18:31
-
17:37
-
17:00
-
16:14
-
16:03
-
15:47
-
14:56
-
14:14
-
13:53
-
13:45
-
12:51
-
11:55
-
10:52
-
09:55
-
08:55
-
08:35
-
06:12
-
05:56
-
02:12
-
02:00
-
01:53
-
01:09
- 17 ноября 2021
-
23:57
-
23:47
-
22:46
-
22:42
-
21:38
-
21:06
-
20:50
Партнерский контент