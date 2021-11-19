Евролига: «Бавария» одолела «Панатинаикос», «Реал» победил «Црвену Звезду»
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Мюнхенская «Бавария» на домашнем паркете встретилась с греческим «Панатинаикосом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 81:78. Команда из Афин потерпела пятое подряд поражение в Евролиге.
Самым результативным игроком хозяев стал Дэрран Хиллиард с 20 очками, у «Панатинаикоса» 17 очков набрал Иоаннис Папапетру.
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
18 ноября 2021, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
81 : 78
Панатинаикос
Афины, Греция
Бавария: Хиллиард - 20, Томас - 15, Рабит - 12, Уолден - 8, Уэйлер-Бэбб - 7, Хантер - 7, Лучич - 6, Обст - 6, Джедович, Джордж, Шиллинг, Ярамаз
Панатинаикос: Папапетру - 17, Макон - 12, Уайт - 9, Сент-Рос - 8, Недович - 7, Папаяннис - 7, Эванс - 7, Каселакис - 5, Бохоридис - 3, Перри - 3, Феррелл, Флойд
В параллельном матче «Реал Мадрид» на своей арене взял верх над сербской «Црвеной Звездой». Матч закончился со счётом 79:67 в пользу команды Пабло Ласо. Мадридский клуб одержал четвёртую кряду победу в Евролиге.
Самым результативным игроком «Реала» стал центровой Уолтер Тавареш, записавший на свой счёт 15 очков. У гостей 16 очков набрал Остин Холлинс.
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
18 ноября 2021, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
79 : 67
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Тавареш - 15, Пуарье - 14, Ханга - 11, Абальде - 9, Эртель - 9, Фернандес - 7, Ябуселе - 7, Козёр - 5, Нуньес - 2, Льюль, Ндиайе, Цаликис-Вукчевич
Црвена Звезда: Холлинс - 16, Цирбес - 12, Добрич - 9, Иванович - 8, Кузмич - 8, Давидовац - 6, Симонович - 6, Маркович - 2, Лазаревич, Лазич, Ускокович
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