Евролига: «Бавария» одолела «Панатинаикос», «Реал» победил «Црвену Звезду»

Мюнхенская «Бавария» на домашнем паркете встретилась с греческим «Панатинаикосом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 81:78. Команда из Афин потерпела пятое подряд поражение в Евролиге.



Самым результативным игроком хозяев стал Дэрран Хиллиард с 20 очками, у «Панатинаикоса» 17 очков набрал Иоаннис Папапетру.

В параллельном матче «Реал Мадрид» на своей арене взял верх над сербской «Црвеной Звездой». Матч закончился со счётом 79:67 в пользу команды Пабло Ласо. Мадридский клуб одержал четвёртую кряду победу в Евролиге.



Самым результативным игроком «Реала» стал центровой Уолтер Тавареш, записавший на свой счёт 15 очков. У гостей 16 очков набрал Остин Холлинс.