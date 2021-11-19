40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Кливленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 194:89.

В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри, который набрал 40 очков. Неманья Бьелица записал на свой счёт 14 очков. Лучшей результативностью в составе «Кливленда» отличился Дариус Гарлэнд, набрав 25 очков. Кевин Лав набрал 17 очков.

В параллельном матче «Майами Хит» обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 112:97. «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Мемфис Гриззлис» со счётом 108:120. «Миннесота Тимбервулвз», в свою очередь, обыграла «Сан-Антонио Спёр» со счётом 115:90.