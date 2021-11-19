40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Кливленд»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 194:89.
В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри, который набрал 40 очков. Неманья Бьелица записал на свой счёт 14 очков. Лучшей результативностью в составе «Кливленда» отличился Дариус Гарлэнд, набрав 25 очков. Кевин Лав набрал 17 очков.
В параллельном матче «Майами Хит» обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 112:97. «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Мемфис Гриззлис» со счётом 108:120. «Миннесота Тимбервулвз», в свою очередь, обыграла «Сан-Антонио Спёр» со счётом 115:90.
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
89 : 104
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Лав - 17, Уэйд - 17, Окоро - 10, Рубио - 10, Дэвис - 7, Валентайн - 2, Пэнгос - 1, Аллен, Маркканен, Мобли, Нембхард, Осман, Секстон, Стивенс, Уиндлер, Фалль
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 40, Бьелица - 14, Уиггинс - 12, Ли - 11, Пул - 8, Тоскано-Андерсон - 7, Пэйтон II - 6, Грин - 4, Луни - 2, Даутин, Игуодала, Куминга, Кьоцца, Муди, Портер, Томпсон, Уайзмен
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 97
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Батлер - 32, Адебайо - 20, Винсент - 18, Такер - 15, Лоури - 8, Мартин - 7, Робинсон - 6, Страс - 3, Юртсевен - 2, Дедмон - 1, Гарретт, Моррис, Окпала, Оладипо, Хаслем, Хироу
Вашингтон Уизардс: Бил - 30, Кузма - 19, Кисперт - 13, Харрелл - 12, Колдуэлл-Поуп - 8, Авдия - 6, Холидей - 4, Тодд - 3, Гилл - 2, Брайант, Гэффорд, Дав. Бертанс, Динвидди, Нето, Уинстон, Хатимура, Ээи
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
120 : 108
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Морант - 28, Брукс - 18, Джексон - 18, Бейн - 16, Кларк - 14, Андерсон - 6, Джонс - 6, Мелтон - 6, Уильямс - 4, Адамс - 2, Тиллман - 2, Альдама, Калвер, Кончар, Меррилл, Пон, Тийе
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 23, Джексон - 18, Кеннард - 15, Зубац - 13, Хартенштайн - 11, Коффи - 8, Скрабб - 7, Мэнн - 5, Бледсо - 4, Бостон - 4, Батюм, Джонсон, Ибака, Леонард, Моррис, Престон, Уинслоу
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
115 : 90
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 25, Расселл - 22, Бисли - 15, Макдэниелс - 13, Принс - 13, Эдвардс - 13, Беверли - 8, Вандербилт - 6, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Ноуэлл, Окоги, Райт, Рид
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 18, Джонсон - 12, Уокер - 12, Макдермотт - 9, Джонс - 8, Ойбанкс - 8, Форбс - 8, Мюррей - 7, Уайт - 4, Бэйтс-Диоп - 2, Пёлтль - 2, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Примо, Уискэмп, Янг
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