«Филадельфия» обыграла «Денвер», прервав серию из пяти поражений, у Йокича дабл-дабл
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча состоится в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 103:89.
В составе победителей лучшей результативностью отличился Тайриз Макси, записав в свой актив 22 очка. Сет Карри набрал 20 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, который набрал 30 очков и сделал 10 подборов. Уилл Бартон записал в свой актив 19 очков.
Таким образом, «Денвер» потерпел второе поражение подряд. «Филадельфия», в свою очередь прервала пятиматчевую серию поражений.
В параллельном матче «Юта Джаз» обыграла «Торонто Рэпторс» со счётом 119:103.
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
89 : 103
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Бартон - 19, Моррис - 11, Гордон - 9, Грин - 6, Риверс - 5, Ховард - 3, Бол - 2, Кампаццо - 2, Хиланд - 2, Грин, Дозьер, Корнели, Маррей, Ннаджи, Портер, Чанчар
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Карри - 20, Харрис - 17, Бэсси - 12, Милтон - 12, Ньянг - 11, Коркмаз - 5, Драммонд - 4, Грин, Джо, Рид, Риллер, Симмонс, Спрингер, Тибулл, Хенри, Эмбиид
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
119 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Юта Джаз: Гэй - 20, Митчелл - 20, О'Нил - 16, Гобер - 14, Кларксон - 12, Уайтсайд - 11, Инглс - 10, Богданович - 7, Конли - 5, Форрест - 4, Азубуике, Батлер, Они, Пэскелл, Фиттс, Хьюз
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 31, Ванвлит - 24, Берч - 14, Барнс - 10, Бэнтон - 6, Флинн - 5, Сиакам - 4, Шампани - 4, Михайлюк - 3, Буше - 2, Ануноби, Ачиува, Бонга, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон
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