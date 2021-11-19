«Филадельфия» обыграла «Денвер», прервав серию из пяти поражений, у Йокича дабл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча состоится в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 103:89.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Тайриз Макси, записав в свой актив 22 очка. Сет Карри набрал 20 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, который набрал 30 очков и сделал 10 подборов. Уилл Бартон записал в свой актив 19 очков.

Таким образом, «Денвер» потерпел второе поражение подряд. «Филадельфия», в свою очередь прервала пятиматчевую серию поражений.

В параллельном матче «Юта Джаз» обыграла «Торонто Рэпторс» со счётом 119:103.