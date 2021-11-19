Стефен Карри установил три фантастических рекорда всех времён НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 40 очков (6/11 двухочковых, 9/16 трёхочковых, 1/1 штрафных) и 6 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (104:89).
Карри забил 85 трехочковых в 15 играх этого сезона, обновив рекорд в истории НБА. Стефен превзошел своё же достижение (80), которое было установлено в сезоне-2018/2019.
Карри провёл 38-ю игру за карьеру с 9+ точных трёхочковых за игру, обновив собственный рекорд НБА. У следующих в списке игроков Джеймса Хардена, Дэмьена Лилларда (оба по 9), Клэя Томпсона (7), Джей Ар Смита (5) и Коби Брайанта (4) в сумме меньше подобных матчей. В 2021 году Карри выдал 10 матчей с 9+ трёхочковых. Это больше, чем у любого другого игрока в истории.
Карри реализовал уже 408 трёхочковых за календарный 2021-й год. Он стал первым игроком всех времён, кому удалось покорить эту отметку в матчах регулярного чемпионата без учёта плей-офф. У «Голден Стэйт» осталось еще 20 матчей в этом году, что позволит Карри упрочить свое достижение.
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