Деннис Родман: сейчас я спокоен и готов к тому, чтобы мирно умереть

Легенда НБА Деннис Родман заявил, что с возрастом стал более спокойным и живёт во внутренней гармонии с самим собой.
«Когда мне исполнилось 60 лет, я подумал что-то вроде: «Чёрт. Что осталось от меня прежнего? Как я могу держать свой разум в гармонии с жизнью? Единственное, что мне остается – это мирно умереть. Я спокоен и готов к этому». На самом деле я уверен, что у меня есть еще много всего, чем я могу поделиться с людьми. Но это нормально, это обычный ход времени. В последнее время я много думал об этом. Это успокаивает меня, потому что я знаю, что так оно и будет. Я не собираюсь больше разрушать себя, как раньше – 10 или 15 лет назад. Конечно, нет. Я получил контроль над своей жизнью прямо сейчас. Всё идет в нужном направлении», – цитирует Родмана GQ.
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