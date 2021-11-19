Скотти Пиппен раскритиковал Стефена Карри и «Голден Стэйт»
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Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен выступил с критикой достижения клуба «Голден Стэйт Уорриорз» сезона-2015-2016 (73-9) и его лидера Стефена Карри.
«Что ж, поговорим о лучшей команде регулярного чемпионата. Так вот, это был «Буллз». Ведь нельзя выиграть 73 матча, а потом взять и проиграть. Их нельзя считать величайшей командой. Они не выиграли чемпионат. Такого звания заслуживает «Чикаго». Мы это сделали до них, когда выиграли чемпионат», — сказал Пиппен в интервью для GQ.
Ранее Пиппен сделал очередной выпад в сторону бывшего товарища по команде, легендарного игрока Майкла Джордана. Скотти рассказал, что во времена его игровой карьеры на Джордана специально записывали статистику других игроков.
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