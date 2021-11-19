Пиппен: почему вы решили, что у меня с Джорданом когда-то были близкие отношения?

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен высказался о своих отношениях с бывшим товарищем по команде Майклом Джорданом.



«Когда только вышел документальный фильм («Последний танец». — Прим. «Чемпионата»), никто не ставил под сомнение мои отношения с Майклом. Но теперь вдруг многие начинают сомневаться. Фильм действительно показал, что мы не те, какими нас видели на баскетбольной площадке. Вы же знаете, Скотти Пиппен не был частью этого документального фильма. Так почему вы решили, что у меня с Джорданом когда-то были близкие отношения?

Ведь все знают, что Майкл Джордан ушёл из «Буллз» в 1994 году, чтобы играть в бейсбол. Что заставляет вас думать, что наши отношения были близкими после того, как мы только что выиграли три чемпионата?» — сказал Пиппен в интервью.