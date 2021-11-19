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Димитрис Итудис назвал преимущество «Басконии» над ЦСКА перед матчем Евролиги

Димитрис Итудис назвал преимущество «Басконии» над ЦСКА перед матчем Евролиги
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением перед матчем 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией». Итудис заявил, что соперник имеет преимущество в виде большего количество времени на отдых и подготовку к игре.

«Ещё одна сложная игра на выезде. В «Басконии» за последнее время произошли некоторые изменения, здесь они здорово сыграли со «Звездой». У них также был дополнительный день для подготовки к игре, что, очевидно и несомненно, даёт им больше отдыха и день для тренировок. Мы помним о положительной реакции, которую команда показала в Барселоне в третьей четверти, поэтому приносим её сюда с решимостью дать ещё один бой», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

«Для нас это очень важная игра. Эта неделя «двойная», оба матча на выезде. Мы проиграли первый, поэтому нам нужно сделать всё, чтобы победить в следующем. Не только мне, но и всему ЦСКА известно, что здесь нелегко играть, соперники будут бороться до конца. Так что мы должны выходить, бороться за каждый мяч и играть жёстко», — сказал форвард армейцев Торнике Шенгелия.

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