Димитрис Итудис назвал преимущество «Басконии» над ЦСКА перед матчем Евролиги

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением перед матчем 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией». Итудис заявил, что соперник имеет преимущество в виде большего количество времени на отдых и подготовку к игре.
«Ещё одна сложная игра на выезде. В «Басконии» за последнее время произошли некоторые изменения, здесь они здорово сыграли со «Звездой». У них также был дополнительный день для подготовки к игре, что, очевидно и несомненно, даёт им больше отдыха и день для тренировок. Мы помним о положительной реакции, которую команда показала в Барселоне в третьей четверти, поэтому приносим её сюда с решимостью дать ещё один бой», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
«Для нас это очень важная игра. Эта неделя «двойная», оба матча на выезде. Мы проиграли первый, поэтому нам нужно сделать всё, чтобы победить в следующем. Не только мне, но и всему ЦСКА известно, что здесь нелегко играть, соперники будут бороться до конца. Так что мы должны выходить, бороться за каждый мяч и играть жёстко», — сказал форвард армейцев Торнике Шенгелия.
- 19 ноября 2021
-
12:49
-
11:47
-
11:39
-
11:07
-
10:05
-
08:58
-
08:54
-
08:47
-
07:38
-
06:18
-
00:48
-
00:40
- 18 ноября 2021
-
23:30
-
22:17
-
20:52
-
19:40
-
18:31
-
17:37
-
17:00
-
16:14
-
16:03
-
15:47
-
14:56
-
14:14
-
13:53
-
13:45
-
12:51
-
11:55
-
10:52
-
09:55
-
08:55
-
08:35
-
06:12
-
05:56
-
02:12