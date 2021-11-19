60-летний Деннис Родман предстал в вызывающем образе на фотосессии для журнала GQ

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман поучаствовал в фотосессии для журнала GQ. Родман предстал на фотосессии в экстравагантном наряде.
Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть в «твиттере» GQ Magazine.
Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.
Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора, совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.
Ранее 60-летний Родман рассказал, что с возрастом стал более спокойным и живёт во внутренней гармонии с самим собой.
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