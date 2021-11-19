Пиппен признался, что сделает при встрече с Джорданом, которого он начал резко осуждать

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен рассказал, как отреагирует на возможную встречу с Майклом Джорданом, которого он критикует как в последних интервью, так и в недавно вышедшей автобиографии.



«Я никоим образом не говорю, что у меня есть неприязнь к Майклу Джордану. Эта книга не может изменить наших отношений. Если мы встретимся, то продолжим здороваться друг с другом», — сказал Скотти Пиппен в интервью WGN News.



Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз». В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.

