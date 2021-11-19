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УНИКС уверенно обыграл «Альбу» после камбэка с -18, Янис Тимма дебютировал в команде

УНИКС уверенно обыграл «Альбу» после камбэка с -18, Янис Тимма дебютировал в команде
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Казанский УНИКС на домашнем пакете переиграл немецкую «Альбу» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 85:71.

Гостям паркета удалось захватить преимущество в первой четверти, выйдя вперёд на 13 очков. В первой половине второй четверти преимущество «Альбы» в какой-то момент достигло 18 очков, однако игрокам УНИКСа удалось собраться и ответить соперникам рывком во второй половине десятиминутки, сократив к большому перерыву отставание до восьми очков.

В третьем игровом отрезке УНИКСу удалось сократить отставание от соперников до одного очка. В решающей четверти казанцы оказались намного сильнее соперников — 26:11 по итогам десятиминутки и 85:71 по итогам встречи.

Самым результативным игроком встречи в составе казанцев стал Марио Хезонья, набравший 22 очка. В составе УНИКСа дебютировал Янис Тимма, набравший 3 очка за 8 минут и восемь секунд на паркете. У «Альбы» отличился Жан-Марк Кумадже, на счету которого дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.

Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
19 ноября 2021, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
85 : 71
Альба
Берлин, Германия
УНИКС: Хезонья - 22, Браун - 21, Джекири - 11, Канаан - 10, Браун - 9, Списсу - 3, Тимма - 3, Брэнтли - 2, Зайцев - 2, Узинский - 2, Клименко, Мэйо
Альба: Кумадже - 12, Смит - 12, Сикма - 11, Да Силва - 8, Олинде - 7, Эрикссон - 7, Зусман - 6, Ламмерс - 4, Блатт - 2, Ло - 2, Делов, Шнайдер
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