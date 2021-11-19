УНИКС уверенно обыграл «Альбу» после камбэка с -18, Янис Тимма дебютировал в команде

Казанский УНИКС на домашнем пакете переиграл немецкую «Альбу» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 85:71.
Гостям паркета удалось захватить преимущество в первой четверти, выйдя вперёд на 13 очков. В первой половине второй четверти преимущество «Альбы» в какой-то момент достигло 18 очков, однако игрокам УНИКСа удалось собраться и ответить соперникам рывком во второй половине десятиминутки, сократив к большому перерыву отставание до восьми очков.
В третьем игровом отрезке УНИКСу удалось сократить отставание от соперников до одного очка. В решающей четверти казанцы оказались намного сильнее соперников — 26:11 по итогам десятиминутки и 85:71 по итогам встречи.
Самым результативным игроком встречи в составе казанцев стал Марио Хезонья, набравший 22 очка. В составе УНИКСа дебютировал Янис Тимма, набравший 3 очка за 8 минут и восемь секунд на паркете. У «Альбы» отличился Жан-Марк Кумадже, на счету которого дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.
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