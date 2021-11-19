Пиппен назвал единственного игрока, которого не хотел видеть в «Дрим Тим» сборной США

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен в своей автобиографии «Незащищённый» признался, что не хотел видеть в составе сборной США образца Олимпиады-1992 Кристиана Леттнера.
«Я был согласен с каждой кандидатурой, кроме Леттнера. Я не считал, что он подойдёт команде, и был прав. Руководству следовало выбрать другого игрока НБА, и многие из них были достойны. Я предпочел Доминика Уилкинса», — цитирует отрывок из книги Скотти Пиппена Fadeaway World.
Всего в «дрим-тим» вошло 12 игроков — Чарльз Баркли, Ларри Бёрд, Клайд Дрекслер, Патрик Юинг, Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Кристиан Леттнер, Карл Мэлоун, Крис Маллин, Скотти Пиппен, Дэвид Робинсон и Джон Стоктон. 11 из 12 игроков этой сборной вошли в список 50 величайших игроков в истории НБА (за исключением Леттнера).
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