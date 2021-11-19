Майк Джеймс самовольно ушёл с матча «Монако». Ранее он отметился такой же выходкой в ЦСКА

Защитник «Монако» Майк Джеймс самовольно покинул площадку в четвёртой четверти матча 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» (77:98).
У Джеймса состоялась словесная перепалка с главным тренером «Монако» Звезданом Митровичем за 7:27 до финальной сирены, после чего американец решил досрочно отправиться в раздевалку. Джеймс успел набрать 4 очка, 4 подбора и 4 передачи за 18 минут.
Напомним, в марте этого года Джеймс отметился такой же выходкой в составе ЦСКА, покинув матч Единой лиги ВТБ с УНИКСом из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Инцидент привёл к отстранению Джеймса от игр ЦСКА. В конечном счёте российский клуб отчислил американца в сентябре за два года до истечения контракта, после чего баскетболист присоединился к «Монако».
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