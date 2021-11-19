В «Монако» отреагировали на самовольный уход Майка Джеймса в раздевалку во время матча

Главный тренер «Монако» Звездан Митрович заявил, что не видел момента с самовольным уходом в раздевалку защитника Майка Джеймса во время матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» (77:98).

«Вы уверены? Я посадил его на скамейку, ничего не увидел. Я не знаю, что случилось. Спасибо за информацию, проверю», — приводит слова Митровича BeBasket.

У Джеймса состоялась словесная перепалка с Митровичем за 7:27 до финальной сирены, после чего американец решил досрочно отправиться в раздевалку. Джеймс успел набрать 4 очка, 4 подбора и 4 передачи за 18 минут. За две минуты до конца матча Майк вернулся на скамейку в футболке и тапочках.

Напомним, в марте этого года Джеймс отметился такой же выходкой в составе ЦСКА, покинув матч Единой лиги ВТБ с УНИКСом из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Инцидент привёл к отстранению Джеймса от игр ЦСКА. В конечном счёте российский клуб отчислил американца в сентябре за два года до истечения контракта, после чего баскетболист присоединился к «Монако».