«Зенит» вырвал победу в матче с «Миланом» в Евролиге, дожав соперника в четвёртой четверти

Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке переиграл итальянский «Милан» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 74:70.



Первая четверть прошла в равной борьбе, по итогам которой команды не выявили победителя. Во второй четверти сильнее оказались баскетболисты «Милана», вышедшие вперёд на четыре очка.



В третьей десятиминутке «Зениту» удалось отыграться и сравнять счёт в матче. В решающем игровом отрезке «Зениту» удалось совершить рывок в четыре очка и одержать победу по итогам матча. Итоговый счёт встречи — 74:70 (19:19, 16:20, 25:21, 14:10).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Мики, набравший 17 очков. В составе гостей 21 очко на свой счёт записал Серхио Родригес.