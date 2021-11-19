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«Зенит» вырвал победу в матче с «Миланом» в Евролиге, дожав соперника в четвёртой четверти

«Зенит» вырвал победу в матче с «Миланом» в Евролиге, дожав соперника в четвёртой четверти
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Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке переиграл итальянский «Милан» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 74:70.

Первая четверть прошла в равной борьбе, по итогам которой команды не выявили победителя. Во второй четверти сильнее оказались баскетболисты «Милана», вышедшие вперёд на четыре очка.

В третьей десятиминутке «Зениту» удалось отыграться и сравнять счёт в матче. В решающем игровом отрезке «Зениту» удалось совершить рывок в четыре очка и одержать победу по итогам матча. Итоговый счёт встречи — 74:70 (19:19, 16:20, 25:21, 14:10).

Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
19 ноября 2021, пятница. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
74 : 70
Олимпия Милан
Милан, Италия
Зенит: Мики - 17, Гудайтис - 13, Лойд - 13, Бэрон - 9, Карасёв - 9, Понитка - 4, Фрэнкамп - 4, Захаров - 2, Пойтресс - 2, Зубков - 1, Кузминскас, Пушков
Олимпия Милан: Родригес - 20, Хайнс - 12, Шилдс - 10, Мелли - 8, Риччи - 8, Холл - 8, Датоме - 2, Тарчевски - 2, Альвити, Билига, Грант, Дэниелс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Мики, набравший 17 очков. В составе гостей 21 очко на свой счёт записал Серхио Родригес.

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