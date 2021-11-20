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ЦСКА обыграл «Басконию» в выездном матче Евролиги

ЦСКА обыграл «Басконию» в выездном матче Евролиги
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Московский ЦСКА на выезде переиграл испанскую «Басконию» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 78:74.

Армейцы с первой четверти захватили преимущество в матче, выиграв отрезок со счётом 23:8. Во второй четверти «Басконии» удалось отыграть часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 35:26 в пользу ЦСКА.

В третьей четверти ЦСКА вновь сумел довести преимущество до двузначного — к заключительному игровому отрезку счёт на табло был 54:41 в пользу ЦСКА. В заключительной четверти «Баскония» предприняла попытку отыграться и сумела сократить отставание, но на большее испанцев не хватило. Итоговый счёт встречи — 78:74 в пользу ЦСКА.

Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
19 ноября 2021, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
74 : 80
ЦСКА
Москва, Россия
Баскония: Болдуин - 18, Эноч - 14, Грейнджер - 12, Гедрайтис - 11, Фонтеккио - 9, Маринкович - 3, Нноко - 3, Седекерскис - 3, Питерс - 1, Баррера, Костелло, Куруцс
ЦСКА: Клайберн - 16, Фойгтман - 16, Шенгелия - 15, Лундберг - 11, Григонис - 7, Швед - 6, Милутинов - 3, Боломбой - 2, Курбанов - 2, Ухов - 2, Антонов, Хэкетт

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Уилл Клайберн и Йоханнес Фойгтман, набравшие по 16 очков. В составе хозяев паркета 18 очков ан свой счёт записал Уэйд Болдуин.

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