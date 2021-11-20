ЦСКА обыграл «Басконию» в выездном матче Евролиги

Московский ЦСКА на выезде переиграл испанскую «Басконию» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 78:74.
Армейцы с первой четверти захватили преимущество в матче, выиграв отрезок со счётом 23:8. Во второй четверти «Басконии» удалось отыграть часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 35:26 в пользу ЦСКА.
В третьей четверти ЦСКА вновь сумел довести преимущество до двузначного — к заключительному игровому отрезку счёт на табло был 54:41 в пользу ЦСКА. В заключительной четверти «Баскония» предприняла попытку отыграться и сумела сократить отставание, но на большее испанцев не хватило. Итоговый счёт встречи — 78:74 в пользу ЦСКА.
Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Уилл Клайберн и Йоханнес Фойгтман, набравшие по 16 очков. В составе хозяев паркета 18 очков ан свой счёт записал Уэйд Болдуин.
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