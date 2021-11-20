В «Басконии» назвали ключевую причину, почему не удалось обыграть ЦСКА в Евролиге

Главный тренер «Басконии» Невен Спахия считает, что его команда допустила слишком много потерь в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (74:80).

«Прежде всего, я хотел бы поздравить ЦСКА с тем, что они показали лучшую игру сегодня вечером. У меня нет с собой статистического протокола, но я думаю, что потери стали ключевым аспектом, предопределившим исход матча. Как я уже сказал в перерыве, мы можем реализовывать или не попадать броски, но контроль за мячом является ключевым в такой ответственной игре против такой хорошей команды, как ЦСКА», — приводит слова Спахии официальный сайт Евролиги.

ЦСКА одержал шесть побед и потерпел пять поражений. Армейцы располагаются на девятом месте в турнирной таблице. «Баскония» потерпела седьмое поражение и ходится на 13-й позиции.