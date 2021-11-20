«Голден Стэйт» одолел «Детройт», «Шарлотт» победил «Индиану»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 105:102.
Самым результативным в составе победителей стал Джордан Пул, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Фрэнк Джексон (27 очков).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 121:118.
Самым результативным в составе победителей стал Ламело Болл, ему удалось набрать 32 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джереми Лэмб, набравший 23 очка.
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