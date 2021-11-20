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«Голден Стэйт» одолел «Детройт», «Шарлотт» победил «Индиану»

«Голден Стэйт» одолел «Детройт», «Шарлотт» победил «Индиану»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 105:102.

Самым результативным в составе победителей стал Джордан Пул, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Фрэнк Джексон (27 очков).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 121:118.

Самым результативным в составе победителей стал Ламело Болл, ему удалось набрать 32 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джереми Лэмб, набравший 23 очка.

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
121 : 118
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Шарлотт Хорнетс: Болл - 32, Хэйворд - 25, Убре - 16, Бриджес - 14, Мартин - 12, Розир - 10, Макдэниелс - 5, Пламли - 5, Ричардс - 1, Смит - 1, Букнайт, Вашингтон, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Тор
Индиана Пэйсерс: Лэмб - 23, Брогдон - 16, Крэйг - 14, Уонамэйкер - 12, Битадзе - 11, Сабонис - 8, Мартин - 7, Дуарте - 6, ЛеВерт - 6, Макконнелл - 6, Холидэй - 5, Тёрнер - 4, Бриссетт, Вашингтон, Джарро, Джексон, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
102 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Детройт Пистонс: Джексон - 27, Грант - 19, Каннингем - 19, Диалло - 10, Джозеф - 8, Бей - 7, Лайлз - 4, Гарза - 3, Хейз - 3, Стюарт - 2, Джексон, Ли, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 32, Уиггинс - 27, Бьелица - 14, Пэйтон II - 12, Куминга - 6, Кьоцца - 6, Муди - 4, Луни - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Грин, Даутин, Игуодала, Карри, Ли, Портер, Томпсон, Уайзмен
Комментарии
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