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«Лейкерс» уступили «Бостону», «Бруклин» обыграл «Орландо»

«Лейкерс» уступили «Бостону», «Бруклин» обыграл «Орландо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 130:108.

Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 37 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Энтони Дэвис (31 очко).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Бруклине на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:113.

Самым результативными в составе победителей стал Джеймс Харден, ему удалось набрать 36 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джелен Саггс, набравший 21 очко.

Также «Оклахома-Сити» проиграла «Милуоки Бакс» со счётом 89:96. «Нью-Орлеан Пеликанс» выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 94:81.

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
96 : 89
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 21, Портис - 17, Миддлтон - 16, Хилл - 12, Аллен - 11, Холидэй - 10, Коннотон - 9, Адетокунбо, Дивинченцо, Калаицакис, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Оджелей, Робинсон, Худ
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 17, Гидди - 14, Мускала - 14, Джером - 10, Дорт - 10, Робинсон-Эрл - 7, Уильямс - 7, Базли - 4, Покушевски - 4, Уиггинс - 2, Дек, Крейчи, Маледон, Манн, Роби, Уотсон, Фэйворс
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 113
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Харден - 36, Миллз - 22, Джонсон - 17, Олдридж - 15, Бембри - 7, Браун - 6, Гриффин - 6, Картер - 6, Дюк, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Миллсэп, Томас, Харрис, Шарп, Эдвардс
Орландо Мэджик: Саггс - 21, Вагнер - 17, Океке - 17, Энтони - 16, Росс - 15, Бамба - 12, Хэмптон - 7, Харрис - 5, Вагнер - 2, Картер - 1, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Фульц
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
94 : 81
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 26, Харт - 19, Ингрэм - 17, Льюис - 16, Александер-Уолкер - 8, Саторански - 4, Хэйс - 4, Альварадо, Грэм, Джонс, Лозада, Маршалл, Мёрфи, Темпл, Уильямсон, Хоммс, Эрнангомес
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 19, Батюм - 12, Мэнн - 11, Хартенштайн - 11, Зубац - 8, Бледсо - 7, Кеннард - 6, Джексон - 4, Коффи - 3, Бостон, Джонсон, Ибака, Леонард, Моррис, Престон, Скрабб, Уинслоу
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2021, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
130 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Смарт - 22, Шрёдер - 21, Хорфорд - 18, Ричардсон - 15, Кантер - 5, Притчард - 5, Уильямс - 5, Лэнгфорд - 2, Браун, Несмит, Паркер, Томас, Уильямс, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Джеймс - 23, Энтони - 13, Уэстбрук - 12, Монк - 9, Ховард - 7, Брэдли - 6, Бэйзмор - 5, Хортон-Такер - 2, Brown Jr., Ариза, Джордан, Нанн, Ривз, Рондо, Хафф, Эллингтон
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