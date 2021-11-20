«Лейкерс» уступили «Бостону», «Бруклин» обыграл «Орландо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 130:108.



Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 37 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Энтони Дэвис (31 очко).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Бруклине на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:113.



Самым результативными в составе победителей стал Джеймс Харден, ему удалось набрать 36 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джелен Саггс, набравший 21 очко.



Также «Оклахома-Сити» проиграла «Милуоки Бакс» со счётом 89:96. «Нью-Орлеан Пеликанс» выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 94:81.