Леброн Джеймс отреагировал на резкие слова Энеса Кантера в его адрес

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (108:130) ответил на критику со стороны центрового соперников Энеса Кантера.



«Он точно не является тем человеком, на которого я буду тратить свою энергию. Он постоянно что-то говорит про меня. Как мужчина он мог обратиться ко мне напрямую. Сегодня мы пересеклись в подтрибунном помещении, он мог подойти, но не сделал этого», – приводит слова Джеймса Bleacher Report.



Кантер критикует правительство Китая и главу страны Си Цзиньпина за ущемление жителей Тибета и Гонконга, а также за притеснение уйгуров. Леброн Джеймс заключил крупный пожизненный контракт с Nike, который принесёт ему более $ 1 млрд. Продукция американской компании изготавливается в Китае. Кантер осудил Джеймса за отсутствие высказываний по китайской проблематике при активной гражданской позиции по политическим вопросам в США.