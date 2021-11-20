В США отменили смертную казнь заключённому после обращения Стефена Карри и звёзд НБА

Губернатор штата Оклахома (США) Кевин Ститт остановил казнь обвинённого в убийстве Джулиуса Джонса. Это случилось всего за несколько часов до того, как приговор должны были привести в исполнение, сообщает NBC News.
Казнь была заменена пожизненным заключением. Во многом на это решение повлияли многочисленные обращения звёзд НБА и шоу-бизнеса. Джулиуса Джонса обвинили в убийстве белого бизнесмена в 1999 году и приговорили к смертной казни через 3 года. Проблема заключалась в том, что Джонс не соответствовал описанию преступника, а другой арестованный, как утверждается, неоднократно хвастался совершением убийства. Джонс пользовался услугами слабо мотивированных юристов, которые не удосужились проверить алиби своего клиента, что вызывало сомнения в обвинении.
В числе выступавших за отмену смертной казни для Джонса был и знаменитый разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, а также Трэй Янг («Атланта Хоукс») и Блэйк Гриффин («Бруклин Нетс»).
«Это Стефен Карри, и я поддерживаю Джулиуса и его семью. Я молюсь, чтобы восторжествовала справедливость, и наш брат стал свободным человеком», — говорил Карри.
Видеозапись можно посмотреть на странице Justice for Julius в «Твиттере».
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