Расселл Уэстбрук ответил на вопрос, когда прекратятся провалы «Лейкерс»
Поделиться
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук во время послематчевой пресс-конференции ответил на вопрос, когда прекратятся проблемы его команды. В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» уступили «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Бостоне и завершилась победой хозяев со счётом 130:108.
«После каждого проигрышного матча возникает один и тот же вопрос: «Сколько времени это займёт?» Мой ответ — мы не знаем», — сказал Уэстбрук, слова которого приводит обозреватель Харрисон Файген у себя в «твиттере».
Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, записавший на свой счёт 37 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Энтони Дэвис (31 очко).
Комментарии
- 20 ноября 2021
-
14:37
-
14:19
-
13:37
-
12:50
-
12:05
-
10:42
-
10:08
-
09:58
-
09:47
-
09:42
-
09:31
-
08:35
-
06:25
-
05:46
-
01:34
-
01:26
-
01:20
-
00:48
-
00:20
- 19 ноября 2021
-
23:10
-
22:58
-
22:51
-
22:29
-
22:07
-
21:51
-
20:56
-
20:13
-
19:52
-
18:50
-
17:56
-
17:35
-
16:20
-
14:17
-
13:39
-
12:49
Партнерский контент