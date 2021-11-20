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Расселл Уэстбрук ответил на вопрос, когда прекратятся провалы «Лейкерс»

Расселл Уэстбрук ответил на вопрос, когда прекратятся провалы «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук во время послематчевой пресс-конференции ответил на вопрос, когда прекратятся проблемы его команды. В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» уступили «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Бостоне и завершилась победой хозяев со счётом 130:108.

«После каждого проигрышного матча возникает один и тот же вопрос: «Сколько времени это займёт?» Мой ответ — мы не знаем», — сказал Уэстбрук, слова которого приводит обозреватель Харрисон Файген у себя в «твиттере».

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, записавший на свой счёт 37 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Энтони Дэвис (31 очко).

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