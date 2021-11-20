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Владимир Гомельский спрогнозировал топ-8 сезона Евролиги

Владимир Гомельский спрогнозировал топ-8 сезона Евролиги
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился прогнозом на итоги регулярного чемпионата Евролиги. По мнению Гомельского, все три российских коллектива войдут в первую восьмёрку по итогам сезона.

«Топ-8 Евролиги по итогам сезона? «Барса», «Милан», «Реал», «Зенит», ЦСКА, «Эфес», УНИКС, «Маккаби». Оцениваю игру команд на сегодняшний день», — написал Гомельский на своём сайте.

Примечательно, что после 11 туров шесть из восьми команд, названных Гомельским, входят в первую восьмёрку в турнирной таблице. ЦСКА и «Анадолу Эфес» в настоящий момент занимают девятое и десятое места в таблице.

При этом Гомельский считает, что место в первой восьмёрке потеряют АСВЕЛ, идущий на восьмой строчке и «Олимпиакос», занимающий пятое место в турнирной таблице.

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