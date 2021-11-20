Двукратный чемпион Евролиги стал профессиональным боксёром
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Двукратный чемпион Евролиги в составе «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» Лазарос Пападопулос принял решение начать карьеру в профессиональном боксе.
«Я предпочитаю командные виды спорта из-за престижа. Становясь членом команды, вы получаете множество преимуществ и многое другое. Что до индивидуальных видов спорта, включая бокс, то здесь вы соревнуетесь скорее с самим собой», — цитирует Пападопулоса Eurohoops.
Пападопулос заключил контракт с промоутерской компанией PRIVE BOXING, база которой находится в Греции. Ожидается, что первый бой 41-летний центровой проведёт 19 декабря в Афинах. Его соперник пока неизвестен.
Пападопулос известен в России благодаря выступлениям за московское «Динамо» и подмосковные «Химки».
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