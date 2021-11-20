Легендарный Фелипе Рейес получил должность в «Реале» после 17 лет выступления в клубе

Легендарный центровой «Реала» Фелипе Рейес назначен послом мадридского клуба.
Об этом объявил президент «Реала» Флорентино Перес на собрании акционеров.
«Вечный капитан, символ и легенда. Фелипе Рейес заслуживает особого почтения. Он является символом и легендой «Реала», отличным примером преданности делу и страсти. Фелипе 17 лет блестяще защищал цвета „Реала“. Он поставил точку в своей долгой баскетбольной карьере. Но я хочу, чтобы вы знали: он продолжит работу с нами в качестве посла клуба всей его жизни», — приводит слова Переса официальный сайт «Реала».
41-летний Рейес завершил карьеру прошлым летом. Фелипе выступал за «Реал» с 2004 года, до этого на протяжении 6 лет представлял «Эстудиантес». Рейес является двукратным чемпионом Евролиги (2015, 2018), 7-кратным чемпионом Испании (2005, 2007, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), 6-кратным обладателем национального кубка (2000, 2012, 2014–2017) и 5-кратным победителем суперкубка Испании (2012–2014, 2018, 2019). Он признавался MVP чемпионата Испании в 2009 и 2015 годах.
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