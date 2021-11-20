«Монако» высказал позицию по Майку Джеймсу, который самовольно ушёл с матча Евролиги

«Монако» собирается в частном порядке решать вопрос с защитником Майком Джеймсом, который самовольно ушёл в раздевалку в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» (77:98).
«Без комментариев. Это внутренняя проблема, которая будет решена в частном порядке», — ответил клуб на запрос BeBasket.
У Джеймса состоялась словесная перепалка с главным тренером «Монако» Митровичем за 7:27 до финальной сирены, после чего американец решил досрочно отправиться в раздевалку. Джеймс успел набрать 4 очка, 4 подбора и 4 передачи за 18 минут. За две минуты до конца матча Майк вернулся на скамейку в футболке и тапочках.
Напомним, в марте этого года Джеймс отметился такой же выходкой в составе ЦСКА, покинув матч Единой лиги ВТБ с УНИКСом из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Инцидент привёл к отстранению Джеймса от игр ЦСКА. В конечном счёте российский клуб отчислил американца в сентябре за два года до истечения контракта, после чего баскетболист присоединился к «Монако».
- 20 ноября 2021
-
23:01
-
22:29
-
21:43
-
20:55
-
20:48
-
19:54
-
18:58
-
17:20
-
16:52
-
15:46
-
15:06
-
14:37
-
14:19
-
13:37
-
12:50
-
12:05
-
10:42
-
10:08
-
09:58
-
09:47
-
09:42
-
09:31
-
08:35
-
06:25
-
05:46
-
01:34
-
01:26
-
01:20
-
00:48
-
00:20
- 19 ноября 2021
-
23:10
-
22:58
-
22:51
-
22:29
-
22:07