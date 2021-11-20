«Монако» высказал позицию по Майку Джеймсу, который самовольно ушёл с матча Евролиги

«Монако» собирается в частном порядке решать вопрос с защитником Майком Джеймсом, который самовольно ушёл в раздевалку в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» (77:98).

«Без комментариев. Это внутренняя проблема, которая будет решена в частном порядке», — ответил клуб на запрос BeBasket.

У Джеймса состоялась словесная перепалка с главным тренером «Монако» Митровичем за 7:27 до финальной сирены, после чего американец решил досрочно отправиться в раздевалку. Джеймс успел набрать 4 очка, 4 подбора и 4 передачи за 18 минут. За две минуты до конца матча Майк вернулся на скамейку в футболке и тапочках.



Напомним, в марте этого года Джеймс отметился такой же выходкой в составе ЦСКА, покинув матч Единой лиги ВТБ с УНИКСом из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Инцидент привёл к отстранению Джеймса от игр ЦСКА. В конечном счёте российский клуб отчислил американца в сентябре за два года до истечения контракта, после чего баскетболист присоединился к «Монако».