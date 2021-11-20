Скотти Пиппен: у «Лейкерс» вообще нет никакой химии

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен поделился мнением о ситуации в «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Эта команда напоминает мне «Лейкерс» времён Карла Мэлоуна и Гэри Пэйтона, там не было никакой химии. Если говорить о нашей старой команде „Чикаго“, то у нас эта химия была. Химия была между мной и Майклом Джорданом, Деннис Родман идеально подходил нам, учитывая то, как он играл. Тони Кукоч тоже был какое-то время в этой системе.



Я не думаю, что можно сранивать „Чикаго“ и нынешних „Лейкерс“, которые подписали очень много свободных агентов. Это парни, которые были MVP и по-прежнему чувствуют себя мегазвёздами, хотят стать таковыми для „Лейкерс“. У нас не было проблемы с химией, потому что каждый из нас знал свою роль», — сказал Пиппен в эфире SiriusXM NBA Radio.



В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» уступили «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Бостоне и завершилась победой хозяев со счётом 130:108. В 17 матчах регулярного чемпионата «Лейкерс» одержали всего восемь побед.

