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«Денвер» на неопределённый срок потерял Николу Йокича

«Денвер» на неопределённый срок потерял Николу Йокича
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил растяжение правого запястья в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» и выбыл из строя на неопределённый срок. Главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун выразил надежду, что травма действующего MVP лиги не является слишком серьезной

«Йокичу сделали рентген, ему сделали МРТ, он постоянно общается с врачами. Мне кажется, что он выбыл ненадолго, но при этом я не собираюсь выпускать его на площадку, если он может играть только одной рукой. Несправедливо просить Николу об этом.

Йокич сыграет, когда будет готов. Он может выйти уже на матч с „Финиксом“ в воскресенье или выйдет на площадку через неделю. Прямо сейчас я не могу сказать, когда он вернётся», — приводит слова Мэлоуна The Denver Post.

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