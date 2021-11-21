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Дуэйн Уэйд назвал своего лучшего партнёра по команде. Он объяснил, почему это не Леброн

Дуэйн Уэйд назвал своего лучшего партнёра по команде. Он объяснил, почему это не Леброн
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Трехкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд назвал Шакила О’Нила своим лучшим партнером по команде.

«Шак был отличным партнёром по команде, потому что я был молод, никто меня не знал. И Шак взял меня и сказал: «Йо! Я сделаю тебя звездой». Когда пришёл Леброн Джеймсом, я уже был звездой», – сказал Уэйд на шоу «В прямом эфире с Келли и Майклом».

Уэйд выступал вместе с Леброном Джеймсом в «Майами» в 2010-2014 годах и выиграв два титула (2012, 2013). «Решение» Леброна образовать в «Майами» «Большое трио» с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем является одним из самых значимых моментов в новейшей истории НБА. С Шакилом О'Нилом Уэйд выступал в период 2004-2008 и стал чемпионом в сезоне-2005/2006.

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