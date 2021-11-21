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Пиппен — о сезоне без Джордана в «Чикаго»: один из приятнейших моментов за моё время в НБА

Пиппен — о сезоне без Джордана в «Чикаго»: один из приятнейших моментов за моё время в НБА
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Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен вспомнил о сезоне-1993/1994, когда его товарищ по команде Майкл Джордан впервые принял решение завершить карьеру в баскетболе.

«Меня это никак не беспокоило. Думаю, что 1994-й, отчасти 1995-й, были, вероятно, одними из самых забавных. Мы были очень хороши с командной точки зрения, очень непредсказуемы. Играть было просто приятно. Пожалуй, тот отрезок стал одним из приятнейших за моё время в Национальной баскетбольной ассоциации.

То решение Майкла было очень важным, но эгоистичным. Но ведь это был Майкл Джордан. Этот парень верил, что может сделать всё в одиночку», — сказал Пиппен в интервью GQ Sports.

Ранее Скотти объяснил, почему Серена Уильямс и Тайгер Вудс более великие, чем Джордан.

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