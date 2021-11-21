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Шакил О'Нил высказал мнение о Стефене Карри

Шакил О'Нил высказал мнение о Стефене Карри
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Знаменитый в прошлом баскетболист Шакил О`Нил поделился мыслями о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«Никогда не видел, чтобы кто-то демонстрировал тот уровень, который есть у Карри. У каждого свои достижения. Что касается Стефена, то он точно лучший снайперов всех времён», — сказал О`Нил в эфире The Big Podcast.

Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании.

Ранее сообщалось, что Карри установил три фантастических рекорда всех времён НБА.

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