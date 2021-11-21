Стивен Эй Смит назвал условие, при котором включит Леброна Джеймса в гонку величайших

Известный телеведущий Стивен Эй Смит рассказал, в каком случае будет рассматривать лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в качестве претендента на звание величайшего игрока.

«Позвольте мне сообщить вам кое-что. Если Леброн Джеймс завоюет титул в этом году, то я действительно включу его в гонку величайших», — сказал Эй Смит на видео, размещённом в его «твиттере».

«Да, дамы и господа, я буду рад, если Джеймс выиграет всё в этом сезоне. Но, чёрт возьми, этого не случится!» — добавил телеведущий.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006.

Ранее трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд назвал лучшего партнёра по команде, объяснив, почему это не Леброн.