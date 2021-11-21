Сенатор США: сколько денег будет достаточно Леброну Джеймсу?

Сенатор-республиканец Тед Круз раскритиковал политическую позицию звезды Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса. Круз выразил недовольство тем, что Джеймс молчит по поводу возможных нарушений прав человека в Китае, в отличие от центрового «Бостон Селтикс» Энеса Кантера.



«Серьёзный вопрос: сколько денег будет достаточно Леброну? Джеймс уже заработал сотни миллионов долларов. Но он хочет больше, причём так сильно, что боится сказать хоть что-то плохое о злобных коммунистических диктаторах в Китае. Энес Кантер проявляет больше храбрости, чем вся НБА», — написал Круз в своём «твиттере».



Ранее выпад в адрес звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» сделал сам Кантер. В ответ Леброн заявил, что «не хочет тратить энергию» на Энеса.

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