Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пропустивший 2,5 года Клэй Томпсон может вернуться в игру раньше ожидаемого срока

Пропустивший 2,5 года Клэй Томпсон может вернуться в игру раньше ожидаемого срока
Комментарии

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон быстро набирает форму и может вернуться в игру раньше ожидаемого срока. Как сообщает The Athletic, игрок хочет вернуться в состав примерно за неделю до Рождества, отмечаемого в США 25 декабря. Ранее сообщалось, что Томпсон выйдет на паркет не ранее последних дней календарного года.

Томпсон в последний раз выходил на площадку летом 2019 года во время серии финала НБА с «Торонто Рэпторс» и получил разрыв крестообразной связки. После восстановления Клэй порвал ахилл на тренировке и перенёс операцию 25 ноября прошлого года. Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс на пресс-конференции перед стартом тренировочного лагеря заявил, что Томпсон может вернуться в конце января.

Новость по теме
ESPN составил рейтинг лучших снайперов НБА за последние 25 лет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021