Пропустивший 2,5 года Клэй Томпсон может вернуться в игру раньше ожидаемого срока

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон быстро набирает форму и может вернуться в игру раньше ожидаемого срока. Как сообщает The Athletic, игрок хочет вернуться в состав примерно за неделю до Рождества, отмечаемого в США 25 декабря. Ранее сообщалось, что Томпсон выйдет на паркет не ранее последних дней календарного года.



Томпсон в последний раз выходил на площадку летом 2019 года во время серии финала НБА с «Торонто Рэпторс» и получил разрыв крестообразной связки. После восстановления Клэй порвал ахилл на тренировке и перенёс операцию 25 ноября прошлого года. Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс на пресс-конференции перед стартом тренировочного лагеря заявил, что Томпсон может вернуться в конце января.

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