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«Клипперс» одержали победу над «Далласом», оправившись после двух поражений кряду

«Клипперс» одержали победу над «Далласом», оправившись после двух поражений кряду
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал на домашнем паркете «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 97:91.

Самый значительный вклад в победу «Лос-Анджелеса» внёс лёгкий форвард Пол Джордж – 29 очков, 4 подбора и 6 передач. Он же и стал наиболее результативным игроком встречи. В составе «Далласа» больше всего очков набрал латвийский форвард Кристапс Порзингис – 25 очков, 8 подборов и 2 передачи.

Таким образом, игроки «Клипперс» оправились после двух поражений кряду на выезде – от «Мемфис Гриззлиз» (108:120) и «Нью-Орлеан Пеликанс» (81:94).

В следующем матче команды вновь встретятся в очном противостоянии. Игра состоится в ночь на среду, 24 ноября. Начало – в 6:30 мск.

НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2021, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 91
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 29, Джексон - 23, Зубац - 16, Кеннард - 9, Мэнн - 7, Ибака - 6, Коффи - 3, Бледсо - 2, Хартенштайн - 2, Батюм, Бостон, Джонсон, Леонард, Моррис, Престон, Скрабб, Уинслоу
Даллас Маверикс: Порзингис - 25, Брансон - 20, Пауэлл - 9, Хардуэй-младший - 8, Финни-Смит - 7, Марьянович - 6, Клебер - 5, Бёрк - 4, Коли-Стайн - 4, Нтиликина - 3, Баллок, Браун, Браун, Грин, Дончич, Маклафлин, Оморуи
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