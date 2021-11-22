«Клипперс» одержали победу над «Далласом», оправившись после двух поражений кряду

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал на домашнем паркете «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 97:91.

Самый значительный вклад в победу «Лос-Анджелеса» внёс лёгкий форвард Пол Джордж – 29 очков, 4 подбора и 6 передач. Он же и стал наиболее результативным игроком встречи. В составе «Далласа» больше всего очков набрал латвийский форвард Кристапс Порзингис – 25 очков, 8 подборов и 2 передачи.

Таким образом, игроки «Клипперс» оправились после двух поражений кряду на выезде – от «Мемфис Гриззлиз» (108:120) и «Нью-Орлеан Пеликанс» (81:94).

В следующем матче команды вновь встретятся в очном противостоянии. Игра состоится в ночь на среду, 24 ноября. Начало – в 6:30 мск.