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Леброн Джеймс спровоцировал массовую драку в матче НБА, разбив лицо Айзеи Стюарту

Леброн Джеймс спровоцировал массовую драку в матче НБА, разбив лицо Айзеи Стюарту
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Во время матча регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал на домашнем паркете «Лос-Анджелес Лейкерс» произошёл скандал с участием Леброна Джеймса.

В одном из моментов Джеймс отмахнулся локтем от игрока «Детройта» Айзеи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассёк ему бровь. После этого игроки команд устроили массовую драку прямо на площадке.

Спустя некоторое время Стюарта отвели в раздевалку, а сам Леброн получил удаление, и матч был возобновлён. Встреча завершилась победой гостей со счётом 121:116.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» SportsCenter.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют на выезде с «Нью-Йорк Никс», а «Детройт» примет «Майами Хит».

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