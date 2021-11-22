«Голден Стэйт» обыграл «Торонто», «Денвер» разгромно проиграл «Финиксу»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:104.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Джордан Пул, записав в свой актив 33 очка. Эндрю Уиггинс набрал 32 очка.

Лучшей результативностью в составе «Торонто» отличился Паскаль Сиакам, набравший 21 очко.

«Голден Стэйт» продлил победную серию до пяти матчей. «Торонто» потерпел пятое поражение за последние шесть игр.

В другом матче «Чикаго Буллз» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 109:103. «Денвер Наггетс» на выезде разгромно проиграл «Финкс Санз» со счётом 97:126.