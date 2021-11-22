«Голден Стэйт» обыграл «Торонто», «Денвер» разгромно проиграл «Финиксу»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:104.
В составе победителей лучшей результативностью отличился Джордан Пул, записав в свой актив 33 очка. Эндрю Уиггинс набрал 32 очка.
Лучшей результативностью в составе «Торонто» отличился Паскаль Сиакам, набравший 21 очко.
«Голден Стэйт» продлил победную серию до пяти матчей. «Торонто» потерпел пятое поражение за последние шесть игр.
В другом матче «Чикаго Буллз» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 109:103. «Денвер Наггетс» на выезде разгромно проиграл «Финкс Санз» со счётом 97:126.
НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
119 : 104
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 33, Уиггинс - 32, Портер - 15, Карри - 12, Кьоцца - 11, Луни - 7, Грин - 4, Ли - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Бьелица - 1, Даутин, Игуодала, Куминга, Муди, Пэйтон II, Томпсон, Уайзмен
Торонто Рэпторс: Сиакам - 21, Ванвлит - 17, Ачиува - 12, Трент-мл. - 11, Барнс - 10, Буше - 10, Берч - 7, Бэнтон - 7, Михайлюк - 7, Флинн - 2, Ануноби, Бонга, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Шампани
НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
109 : 103
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Дерозан - 31, Лавин - 21, Уайт - 14, Болл - 11, Джонс - 8, Брэдли - 7, Карузо - 7, Грин - 5, Досунму - 5, Браун, Вучевич, Джонсон, Дотсон, Кук, Симонович, Томас, Уильямс
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 34, Бёркс - 13, Куикли - 12, Топпин - 10, Барретт - 9, Роуз - 9, Уокер - 7, Ноэль - 6, Фурнье - 3, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Нокс, Робинсон, Саманич, Селден, Симс
НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
126 : 97
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Джонсон - 22, Эйтон - 21, Букер - 17, Краудер - 15, Макги - 10, Пэйн - 10, Пол - 9, Бриджес - 8, Шамет - 6, Смит - 4, Пэйтон - 2, Уэйнрайт - 2, Камински, Надер, Хатчинсон, Шарич
Денвер Наггетс: Грин - 19, Гордон - 16, Грин - 14, Бартон - 10, Моррис - 10, Риверс - 10, Кампаццо - 8, Ховард - 7, Дозьер - 3, Бол, Йокич, Корнели, Маррей, Ннаджи, Портер, Хиланд, Чанчар
Комментарии
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