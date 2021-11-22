Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто», «Денвер» разгромно проиграл «Финиксу»

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто», «Денвер» разгромно проиграл «Финиксу»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:104.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Джордан Пул, записав в свой актив 33 очка. Эндрю Уиггинс набрал 32 очка.

Лучшей результативностью в составе «Торонто» отличился Паскаль Сиакам, набравший 21 очко.
«Голден Стэйт» продлил победную серию до пяти матчей. «Торонто» потерпел пятое поражение за последние шесть игр.

В другом матче «Чикаго Буллз» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 109:103. «Денвер Наггетс» на выезде разгромно проиграл «Финкс Санз» со счётом 97:126.

НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
119 : 104
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 33, Уиггинс - 32, Портер - 15, Карри - 12, Кьоцца - 11, Луни - 7, Грин - 4, Ли - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Бьелица - 1, Даутин, Игуодала, Куминга, Муди, Пэйтон II, Томпсон, Уайзмен
Торонто Рэпторс: Сиакам - 21, Ванвлит - 17, Ачиува - 12, Трент-мл. - 11, Барнс - 10, Буше - 10, Берч - 7, Бэнтон - 7, Михайлюк - 7, Флинн - 2, Ануноби, Бонга, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Шампани
НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
109 : 103
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Дерозан - 31, Лавин - 21, Уайт - 14, Болл - 11, Джонс - 8, Брэдли - 7, Карузо - 7, Грин - 5, Досунму - 5, Браун, Вучевич, Джонсон, Дотсон, Кук, Симонович, Томас, Уильямс
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 34, Бёркс - 13, Куикли - 12, Топпин - 10, Барретт - 9, Роуз - 9, Уокер - 7, Ноэль - 6, Фурнье - 3, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Нокс, Робинсон, Саманич, Селден, Симс
НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2021, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
126 : 97
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Джонсон - 22, Эйтон - 21, Букер - 17, Краудер - 15, Макги - 10, Пэйн - 10, Пол - 9, Бриджес - 8, Шамет - 6, Смит - 4, Пэйтон - 2, Уэйнрайт - 2, Камински, Надер, Хатчинсон, Шарич
Денвер Наггетс: Грин - 19, Гордон - 16, Грин - 14, Бартон - 10, Моррис - 10, Риверс - 10, Кампаццо - 8, Ховард - 7, Дозьер - 3, Бол, Йокич, Корнели, Маррей, Ннаджи, Портер, Хиланд, Чанчар
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021