Дэвис: все знают, что Леброн не грязный игрок. Не знаю, зачем Стюарт пытался подраться

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением об инциденте, произошедшем в матче с «Детройт Пистонс» (121:116). В одном из моментов Леброн Джеймс отмахнулся локтем от игрока «Детройта» Айзеи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассёк ему бровь. После этого игроки команд устроили массовую драку прямо на площадке.



«Все знают, что Леброн не грязный игрок. Когда он понял, что ударил его в лицо, Леброн сразу посмотрел на Стюарта, как бы извиняясь перед ним.



Я не знаю, что Стюарт хотел сделать, что это вообще было. Но никто в нашей команде не мог этого допустить. Мы будем защищать нашего брата. Ни разу за 10 лет не видел, чтобы игрок пытался подраться. Это было глупо. Ты получил рассечение, это вышло случайно, никто этого не хотел», — приводит слова Дэвиса ESPN.

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