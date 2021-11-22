В «Детройте» отреагировали на действия Леброна, до крови разбившего лицо их игроку

Главный тренер «Детройт Пистонс» Дуэйн Кейси считает, что форвард Айзея Стюарт должен избежать дисциплинарного наказания за инцидент в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:121). Стюарт пытался отомстить форварду Леброну Джеймсу, который до крови разбил ему лицо ударом локтя.
«Не думаю, что лига должна наказывать Айзею Стюарта. Он не покинул площадку в нужный момент, лиге предстоит принять решение в связи с этим. Думаю, за это его и удалили», – приводит слова Кейси ESPN.
Инцидент произошёл в третьей четверти. Во время борьбы за мяч при исполнении штрафного броска Джеймс локтем разбил лицо форварду Стюарту. Это спровоцировало потасовку на площадке, главным участником которой стал Стюарт, пытавшийся прорваться к Джеймсу. В итоге оба игрока были удалены до конца матча.
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