Уэстбрук и главный тренер «Лейкерс» отреагировали на инцидент с Леброном в Детройте

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук был удивлён, что получил технический фол по итогам инцидента с участием своего одноклубника Леброна Джеймса и форварда «Детройт Пистонс» Айзеи Стюарта.
«В смысле я получил технический? Я не знал, что мне дали технический. Вау, это интересно… Таково быть Расселлом Уэстбруком. Они непременно попробуют что-нибудь сделать со мной. Не знаю, что я такого сделал, ну да ладно… Они должны были дать технический кому-то другому. Но дать его мне – легче всего. Почему бы нет?» – заявил Уэстбрук на пресс-конференции.
Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель считает, что действия Леброна были непреднамеренными.
«Стюарт попал Леброну локтем в грудную клетку, это нарушение, Джеймс пытался убрать его руку, избавиться от этого контакта. В итоге получился случайный контакт, но его, безусловно, было достаточно для того, чтобы дать неспортивный фол второй степени», – заявил Вогель.
Инцидент произошёл в третьей четверти. Во время борьбы за мяч при исполнении штрафного броска Джеймс локтем разбил лицо форварду Стюарту. Это спровоцировало потасовку на площадке, главным участником которой стал Стюарт, пытавшийся прорваться к Джеймсу. В итоге оба игрока были удалены до конца матча.
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